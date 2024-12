Ilrestodelcarlino.it - Frana di via Agraria, il Comune trova i fondi

di via, pronti 800mila euro per l’intervento di recupero del cedimento e messa in sicurezza della strada. L’intervento è inserito nel nuovo piano delle opere pubbliche al voto dell’aula oggi e nell’annualità 2025 con priorità uno. Una bella novità particolarmente attesa e annunciata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale al comitato di quartiere Colle Paradiso. "In via, a differenza di quanto era emerso con la passata amministrazione, insiste unae necessita di una progettazione per 95mila euro - ha spiegato in consiglio comunale nei mesi scorsi il sindaco -. Abbiamo richiesto finanziamenti regionali per ora non concessi, ma che stiamo cercando di reperire". Ora ci siamo. E potrebbe essere inserito un senso unico in attesa dell’avvio dei lavori, a ridosso del grosso avvallamento che da anni ormai, è nel tratto di viatra il parco del Cannocchiale e la rotatoria che conduce all’Acquasanta.