Ilrestodelcarlino.it - Florida Fellowship Choir, l’appuntamento gospel domani all’auditorium

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alle 21.15, l’auditorium Benedetto XIII di Camerino accoglierà il concerto delSuper, uno dei coripiù apprezzati degli Stati Uniti.è organizzato da Musicamdo Jazz col sostegno di Comune, Unicam, Ministero della cultura e Regione. Fondato nel 2017 dal direttore Corey Edwards, il coro dellaha conquistato una posizione di rilievo nel panorama musicale internazionale, con riconoscimenti quali il titolo di "Grandi Cori del 2022" al celebre concorso How Sweet the Sound. In scena a Camerino, il direttore Corey Edwards, anche alle tastiere, i tenori Jumah Day e Joe Simmons, gli alti Skyla Strange e Tera Lewis e i soprani Tamara Smith e Stephanie Johnson. Biglietti online su Ciaotickets e alla Pro loco di Camerino, al Sottocorte Village, dalle 10 alle 13 e dalle 16.