Lapresse.it - Fitto presidente commissione UE, Meloni: “Successo italiano”

“Non si è trattato di un percorso semplice ma al termine di quel percorso mi sento di poter dire missione compiuta: unè stato nominato viceesecutivo, un politico di valore, a lui è stato affidato un pacchetto di competenze che vale circa mille miliardi di euro”. Lo ha detto la premier, Giorgia, nel corso delle comunicazioni all’Aula della Camera in vista del Consiglio europeo. “Per noi non è semplicemente un titolo onorifico ma uno strumento concreto” che consentirà di supervisionare “settori strategici” dell’Ue in cui “la sensibilità italiana può contribuire a riportare il dibattito su un approccio pragmatico superando la deriva ideologica che Bruxelles ha mostrato negli ultimi anni”.