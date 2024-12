Lanazione.it - Firenze, Ugo De Vita legge e racconta Giacomo Puccini

, 16 dicembre 2024 - Ugo Deil 18 dicembre al Teatroalle ore 21.è un recital letterario in un tempo, testo, regia e allestimenti Ugo Dee con Maurizio Brunetti, Massimiliano Cardini e Niccolò Morelli. Al violoncello il maestro Andrea Sernesi. Oltre settanta minuti per un tempo unico cheil maestro osannato dal pubblico e il privato di un uomo controverso e inquieto. Un recital letto, detto, declamato in cui non mancano parti dialogate e le voci soavi del belcanto, per gli appassionati un modo per conoscere il musicista nel suo aspetto privato e pubblico per le sue battaglie. La sua fantasia e il suo estro, il talento e il desiderio indomito di eccellere che lo resero famoso nel mondo. Biglietti: posto unico numerato 10 euro (esclusi diritti di prevendita).