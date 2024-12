Ilrestodelcarlino.it - Festa di Natale in stazione. Cibo etnico e percussioni: "Qui per voltare pagina"

Grandi strada due pomeriggi fa in zona, un evento inedito voluto dall’amministrazione per portare serenità in un quartiere fortemente provato dal degrado. A presenziare e a salutare la cittadinanza è stato il sindaco Marco Massari: ""Per una giornata abbiamo portato serenità e gioia in una zona sofferente – ha spiegato il primo cittadino –. L’idea è quella di fare leva sulle presenze positive, che sono numerose in questo quartiere multi". L’evento si è tenuto davanti al ristorante Mei Wei, per l’occasione allestito all’interno con un rinfresco di frutta e di dolci. All’esterno mercatini e un concerto diafricane. Con il sindaco c’erano anche l’assessora all’economia Urbana, Stefania Bondavalli, e il questore Antonio Maggese. Bondavalli: "Abbiamo voluto dare un segnale particolare di vitalità e partecipazione, a partire dalle luminarie installate in piazza Marconi e in viale IV Novembre".