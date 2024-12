FederTerziario e Universitas Mercatorum | via all’Osservatorio sulle micro piccole e medie imprese

Leggi su Ildenaro.it

Un nuovo attore si presenta sulla scena economica nazionale per contribuire all’analisi dei fenomeni relativi alleche costituiscono per numerosità circa il 99% della struttura imprenditoriale nazionale. È l’Osservatoriodinamiche sociali, economiche e giuridiche riguardanti prevalentemente il mercato del lavoro e lee Pmi che è stato costituito da, che attualmente associa oltre 90mila aziende, e dall’, l’università telematica delle Camere di commercio.“È un progetto articolato – spiega Nicola Patrizi, presidente– finalizzato a individuare e analizzare le tendenze e le sfide del mercato del lavoro in relazione ai cambiamenti dei modelli di gestione e di organizzazione dellealla luce delle frenetiche innovazioni tecnologiche.