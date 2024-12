FederlegnoArredo terzo trimestre negativo per la filiera | chiusura 2024 attesa -27%

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Sta per chiudersi unche, dobbiamo ammetterlo, a inizio anno, non ci eravamo immaginati così complesso. Troppi i fattori esterni che hanno inciso sulle performance del nostro settore come dimostrano i dati dell’ultimo Monitor relativo al periodo gennaio-settembre". Questo il commento del presidente di, Claudio Feltrin, ai dati del Monitor .