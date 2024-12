Liberoquotidiano.it - FdI, Letizia Giorgianni: "Con fondo esdebitazione una svolta di civiltà"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'istituzione delnazionale per l'degli incapienti approvato stanotte in Commissione Bilancio rappresenta una misura di grande valore sociale e giuridico. Con questo emendamento, Fratelli d'Italia dimostra ancora una volta la propria attenzione verso le persone in difficoltà, offrendo loro una concreta possibilità di superare situazioni di crisi debitoria senza essere schiacciati dai costi delle procedure legali". Così, deputata di Fratelli d'Italia e membro della Commissione Bilancio. "Questo strumento permetterà di garantire l'accesso alla giustizia anche a chi non può permettersi di pagare avvocati ed esperti, risolvendo così una criticità che rendeva spesso inaccessibile la procedura di. Esprimo il mio pieno apprezzamento per l'approvazione di questo emendamento a mia prima firma, che pone al centro la tutela dei più fragili e contribuisce a rafforzare l'equità del nostro sistema giuridico.