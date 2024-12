Imiglioridififa.com - FC 25 SBC Giramondo: Nahuel Molina

Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatoreuscita in data 17 dicembre 2024.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili, vediamo cosa serve per completarla.Numero sfide: 2Premio: 1xNon scambiab.Scadenza: 31 dicembre La LigaPremio: 1x Small Electrum Players PackLa Liga: min 1 giocatoreValutazione squadra: min 82Forma smagliantePremio: 1x Mixed Players PackMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 83Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate TeamRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.