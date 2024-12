Esplosione nella villetta ad Aprilia le vittime sono tre – Il video

Leggi su Open.online

Adin provincia di Latina una donna anziana e la sua nipotina di 13 anni hanno perso la vita in seguito all’di una bombola di gas in unabifamiliare in via Apollo,zona del Genio Civile.notte i vigili del fuoco hanno recuperatonotte il corpo senza vita di un’altra donna. La deflagrazione, che sarebbe stata originata da una bombola di gpl probabilmente utilizzata per il riscaldamento dell’abitazione, aveva provocato il crollo parziale dellacausando un incendio di grandi dimensioni. I soccorritori, oltre ai corpi della tredicenne e dell’anziana nonna, avevano estratto fuori dalle macerie il nonno, ancora vivo ma ferito in maniera grave.December 16, 2024 L'articoload, letre – Ilproviene da Open.