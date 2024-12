Sondriotoday.it - Escavatore si ribalta nell'Adda, gravissimo 70enne

Leggi su Sondriotoday.it

infortunio sul lavoro questa mattina a Traona, in provincia di Sondrio, non lontano dallo svincolo di Cosio Valtellino della SS38, variante di Morbegno. Un, impegnato in operazioni di movimento materiale all'interno dell'alveo del fiume, si èto finendo.