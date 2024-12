Lanazione.it - Entro l’estate saranno 25 i mezzi. Spazio per 19 passeggeri (9 seduti)

Leggi su Lanazione.it

Quindici milioni di investimento per 25 nuovielettricila prossima estate: ecco l’impegno nell’immediato futuro. I primi sei presentati ieri (di colore bianco) sono interamente elettrici e sono forniti dall’azienda Karsan. Misurano 6 metri, possono contenere sino a 19 persone di cui 9 a sedere, hanno la cabina del conducente (segno dei tempi) completamente isolata. Ihanno una autonomia di circa 200 chilometri, poi serve la ricarica che avverrà in un posto fisso in fase di completamento al deposito Autolinee Toscane di via Luporini. Nel frattempo, la ricarica deigarantita tramite impianti mobili durante i tempi di non utilizzo. Le prime settimane di serviziodedicate a monitorare e ottimizzare l’utilizzo dei nuovinel contesto del cstorico, garantendo un’integrazione equilibrata tra innovazione e tessuto urbano.