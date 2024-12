Cataniatoday.it - Entra in vigore l'orario invernale di Trenitalia: ecco le linee attive nelle feste di Natale

Leggi su Cataniatoday.it

Partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità la nuova offertadi(Gruppo FS). Per chi sceglie la Sicilia come meta per trascorrere le vacanze di, confermata l’intera offerta degli Intercity da e per Roma e degli Intercity Notte che collegano Roma e.