Firenzetoday.it - Ennesimo studentato di lusso: "1.500 euro per una stanza, basta speculazione" / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna grande x per direalla creazione di nuovi studentati o strutture ricettive di. Il comitato Salviamo Firenze si è riunito davanti al cantiere dell'ex palazzo delle poste di via Pietrapiana per porre l'attenzione sullo.