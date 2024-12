Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 17 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 17– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Asu finisce davanti al giudice, ma riesce a trovare un escamotage che potrebbe permetterle di non essere condannata. Nel frattempo, però, rimane in custodia cautelare in carcere. Ecco ilper rivedere l’episodio 340 in