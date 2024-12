Velvetgossip.it - Endless Love, anticipazioni: salta il matrimonio di Kemal? Il piano (terribile) di Emir

Leggi su Velvetgossip.it

, sino alla fine della settimana, della soap turca in onda su Canale 5,: ecco cosa accadrà.La serie turcacontinua a incantare il pubblico con le sue intricate trame e le emozioni forti, trasmettendo tensione e passione in ogni episodio.Da martedì 17 a sabato 21 dicembre, la soap opera andrà in onda su Canale alle ore 14.10, con un appuntamento speciale in prima serata giovedì 19. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa settimana ricca di colpi di scena.della settimanaNella puntata di oggi, martedì 17 dicembre, Asu si trova ora davanti a un giudice, ma riesce a sfruttare un cavillo legale per evitare una condanna immediata, rimanendo però in custodia cautelare. Le scelte di Ayhan e Leyla riguardo alla loro nuova casa offrono un momento di respiro in un contesto altrimenti drammatico, mentre Hakan cerca di riavere il suo posto di lavoro al commissariato.