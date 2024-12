Padovaoggi.it - Elezioni all'assemblea consortile, ecco tutti gli eletti

Leggi su Padovaoggi.it

È terminato in tarda notte lo spoglio delle schede per il rinnovo dell’. 52 i seggi (suddivisi in 45 Comuni) che puntali sono stati aperti alle ore 8 sino alle ore 20 di ieri, domenica 15 dicembre 2024. Chiamati al voto 126.802 elettori, hanno risposto in 12.070 (pari al 9.