Ilrestodelcarlino.it - Efficientamento energetico al centro del cambiamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli impianti sportivi sono strutture con peculiarità specifiche rispetto agli edifici genericamente intesi: mantenere infatti costante e gradevole il micro-clima al loro interno, condizione assolutamente necessaria per un uso intensivo, è gravoso dal punto di vista della gestione impiantistica, in quanto attività estremamente energivora, ma inevitabile. A questo si aggiunge che l’intensità dei consumi è aggravata dall’età degli impianti che, in oltre il 60% dei casi, risalgono mediamente a prima del 1980. Lo sforzo dell’Amministrazione nei prossimi anni andrà proprio nella direzione di riqualificare l’impiantistica esistente anche da un punto di vista dell’, attraverso il rifacimento dell’illuminazione, puntando su quella a LED: un esempio sono i diversi campi da calcio in cui si stanno rinnovando completamente gli impianti di illuminazione esistenti, ovvero Ravalle, Quartesana, Cona, Ippolito Nievo alcuni esempi, ma anche il PalaSport e il PalaBoschetto per i quali si è in attesa di conoscere gli esiti della partecipazione ad alcuni bandi di finanziamento.