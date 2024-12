Oasport.it - È più replicabile Sinner o Alcaraz?

Leggi su Oasport.it

È inevitabile che i nuovi modelli per le future generazioni siano loro due. Come è sempre stato chi inizia un percorso di crescita nello sport guarda agli esempi di massima espressione. Quale dei due stili è più praticabile? Ne parliamo in diretta alle 12:30 a TennisMania