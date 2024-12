Sport.periodicodaily.com - Dybala-Galatasaray, la trattativa si scalda. L’argentino lascia la Roma?

Ci risiamo. Dopo il mancato addio alladella scorsa estate a causa del rifiuto deldi trasferirsi in Arabia anche a fronte di una maxi offerta, si ritorna a parlare di un probabile divorzio tra le parti, peraltro già a gennaio. Sta infatti prendendo corpo la, con il club turco che fa decisamente sul serio.: LA SITUAZIONEIl giocatore non vorrebbere la Capitale, ma nello stesso tempo ha capito che non è più centrale nel progetto tecnico e che il rapporto con la società non è più idilliaco. Il, che deve sostituire l’attaccante Icardi, fermo fino a fine stagione per un grave infortunio al ginocchio, ha fiutato l’occasione e sta provando a fiondarsi sul numero dieci argentino che, così, ad Istanbul ritroverebbe alcuni ex giocatori della Serie A come Mertens e Osimhen.