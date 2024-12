Comingsoon.it - Dune: Prophecy svela l'identità di Desmond Hart e prepara un elettrizzante finale di stagione

Nel quinto e penultimo episodio disi scopre chi è veramente il misterioso personaggio interpretato da Travis Fimmel: ecco come questa rivelazione spiana la strada al, in arrivo il 23 dicembre su Sky e in streaming su NOW.