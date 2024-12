Ilrestodelcarlino.it - Duecento nuovi defibrillatori per la Romagna

E’ una condizione che colpisce molte persone che non hanno malattie cardiache note e spesso senza segni premonitori: parliamo dell’arresto cardiaco. Il defibrillatore semiautomatico è uno strumento che consente, attraverso l’applicazione di specifiche piastre adesive sul torace, di “leggere” la necessità di defibrillazione, ovvero di erogare una scarica elettrica controllata che annullando l’attività elettrica del cuore consente di far ripartire un ritmo cardiaco normale e di consentire al soccorritore di premere il pulsante di scarica. Nei comuni dell’Ausl dellaattualmente sono presenti 1200, in luoghi pubblici, aziende, centri sportivi, centri commerciali, mezzi di forze di pubblica sicurezza, condomini ed altri luoghi. La regione Emiliacon la delibera di giunta 2030 del 2023 ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro per incrementare il numero dida distribuire sui territori: all’Ausl dellasono stati assegnati 382mila euro per l’acquisizione di circa 200apparecchi.