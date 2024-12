Fanpage.it - Due tigri cresciute in cattività si sono ritrovate e “innamorate” una volta libere

Boris, una tigre siberiana rimasta orfana e allevata in, unatornata in natura ha percorso oltre 200 km per riunirsi con Svetlaya, cresciuta con lui, e avere una cucciolata insieme. Le duefanno parte di un ambizioso progetto di conservazione che ha riportato lenella regione russa del Pri-Amur dopo 50 anni di assenza.