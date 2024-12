Firenzetoday.it - Doppio incidente in via Baracca: caos traffico

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaystradale in viaoggi, martedì 17 dicembre, intorno alle 14:30. La viabilità ha subito forti ripercussioni, anche perché la strada è stata temporaneamene, per un tratto, chiusa, per consentire gli interventi dei.