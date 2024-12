Noinotizie.it - Donazione di organi: evento a Brindisi, in scena lo spettacolo in ricordo di Mattia Tagliente Ieri

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:“Tanti anni fa ho cominciato a sostenere la rete trapiantologica pugliese che è cresciuta moltissimo, sia come numero di donazioni, sia come capacità operatoria. Non tutti sanno che il Policlinico di Bari è la prima struttura italiana per numero di trapianti della Regione Puglia e per il maggior numero di trapianti di cuore in tutta Italia. È una dimostrazione di capacità tecnicazzativa di straordinario profilo. Sul palco del teatro Verdi, oggi è stata raccontata una storia bellissima che si incrocia anche con una storia personale, perché mi è capitato di dover dare il consenso alladeglidi mia madre. Ed io avevo gli stessi dubbi che in questo momento hanno tutti. La cultura dellava vissuta di fronte a fatti irrimediabili e terribili”.