Sbircialanotizia.it - Dona rene a uno sconosciuto e salva 3 pazienti: la storia

Leggi su Sbircialanotizia.it

E' la prima 'zione samaritana' in Italia dal 2019, tornano alla loro vita normale 3 persone a Padova, L'Aquila e Bologna Un uomo hato da vivo uno dei suoi 2 reni affidandolo alla rete nazionale trapianti, che lo ha utilizzato per dare il via a una catena dizioni e trapianti incrociati tra coppie .