Disabilità | Asu cerca personale a sostegno dei suoi progetti

Continua l’attività dell’Associazione Sportiva Udinese a favore della. L’ASU da molti anni è infatti al centro di un movimento che punta a rendere l’attività sportiva fruibile a tutti e, per farlo, si è spesa, grazie aldi numerosi partner, anche nella formazione di tecnici che possano essere di supporto ai portatori di, nel contesto sportivo. Anche nel corso del 2024 l’attività, grazie al progetto “Sport e” (che fa da cappello a molte progettualità, come “A proprio agio”; “Giornata dello sport inclusivo”; “Ginnastica inclusiva Eisi”), è stata trasversale e per presentarla, assieme a tutte le progettualità future, la dirigenza ha deciso di organizzare una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente dell’ASU, Alessandro Nutta, il direttore generale, Nicola Di Benedetto; il presidente di Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini; Marina Pittini, presidente della Fondazione Pietro Pittini; Giuliano Clinori, vicepresidente Csen nazionale, presidente della delegazione Fvg e direttore di Special Olympics Fvg oltre che membro della commissione Scuola dello sport del Coni.