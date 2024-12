Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Cagliari 0-0 | Di Gregorio salva subito su Lapadula LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Dopo le gare della Serie A disputate nel weekend, si torna in campo per gli ottavi di finale di: in campoIl pareggio contro il Venezia, nella sedicesima giornata del campionato di Serie A, ha lasciato l’amaro in bocca allache, per gli ottavi di finale della, ospita il.Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, hanno conquistato il decimo pareggio e vedono allontanarsi la vetta della classifica, attualmente occupata dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini e distante ben nove punti. Ci si aspettava qualcosa di più, dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, ma la scintilla non è ancora scoccata. Dunque, all’esordio nella competizione Nazionale, sono attesi al rilancio immediato.