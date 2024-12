Ilfoglio.it - Dietro Kirillov si levava l'ombra dell'atomica, è saltato con tre etti di tritolo

Si possono avere opinioni e soprattutto sentimenti diversi riguardo all’attentato che ha ucciso il generalee un suo aiutante. Sentimenti compassionevoli sembrano piuttosto ardui (“Mamma, dimmi è proprio male.”), e alcuni commenti ufficiali lo confermano - “Il regno Unito non ne piangerà la morte”, per esempio. Si può temere la portataa “vendetta”, annunciata, proprio con questa parola, dalle autorità russe, e dal loro omino di punta, Medvedev: “E’ l’agonia del regime di Bandera”. Il generale Igornon era il capoa difesa nucleare russa, che ha altri comandi, ma’unità di difesa radiologica, chimica e biologica. In questa veste, secondo denunce numerose e reiterate, era il responsabile diretto di innumerevoli impieghi di armi chimiche in Ucraina, e insiemea quotidiana propaganda russa che accusa l’Ucraina e i suoi alleati di impiegare armi chimiche e altri congegni spaventosi, zanzare pestifere e topi kamikaze (leggo dal resoconto di Marco Imarisio).