Vanityfair.it - Dieta «oatzempic», che cos'è l'alternativa all'Ozempic per perdere peso che ha messo in allarme i medici

Leggi su Vanityfair.it

Una nuova, rischiosa tendenza alimentare sta catalizzando l'attenzione sui social perché definita più economica e disponibile rispetto al noto farmaco per il diabete, utilizzato anche per dimagrire. Ecco di che cosa si tratta e perché inutrizionisti mettono in guardia