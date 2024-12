Lidentita.it - Diario di Montagna

Leggi su Lidentita.it

DI”: la rubrica a cura di Paolo Consoli In questa rubrica voglio raccontarvi della, ma anche di me in. Condividerò panorami e percorsi, rifletterò su temi sociali, parlerò di libri e degli obiettivi che inseguo, quelli che non si misurano necessariamente in cifre su un conto in banca.Sarà uno spazio dedicato .diL'Identità.