Napolitoday.it - Dez: con "Napulegno" da una nuova voce al panorama musicale partenopeo

Leggi su Napolitoday.it

Francesco De La Caridad Ravo Hernandez, in arte DEZ, nasce a Cuba nel 1998 da padre italiano e madre cubana. Nel 2001 la sua famiglia si sposta nella provincia di Napoli, dove cresce e si appassiona alla danza e alla musica hip hop. A 18 anni si trasferisce in Danimarca per allargare i suoi.