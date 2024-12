Dalle birre agli psicologi la carica delle micro-misure in Manovra

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – I birrifici e i gelati artigianali, glie i camerieri, la Resistenza e Matteotti. Come ogni anno parte lanelladi Bilancio, interventi per platee specifiche degli ambiti più diversificati. Queste alcunenovità introdotte demendamenti approvati dalla commissione Bilancio alla Camera. In arrivo sconti dal 20 .