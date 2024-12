Romatoday.it - Da Ostia Antica al salotto urbano di Ostia: le luminarie di Natale arrivano anche sul mare di Roma

Leggi su Romatoday.it

Abeti enon decorano solo le strade del Cento.ildiè stato addobbato per le festività natalizie.IlneldiUn evento, organizzato in piazza Anco Marzio nella serata di domenica 15 dicembre, ha contribuito a far immergere il territorio.