Ecodibergamo.it - Da «Gastronomia Consonni» per un Natale speciale

La titolare Aurora, insieme ad Annamartina e Ilaria, ha pensato a tutto per le feste: piatti prelibati da ordinare per l’asporto (da non perdere la tacchinella ripiena di castagne) ma anche vini, cesti natalizi e confezioni regalo. Anche per l’ultimo dell’anno.