Fanpage.it - Cpr di via Corelli, il Comune di Milano fa un passo indietro: non sarà parte civile al processo

Leggi su Fanpage.it

Alla viglia dell'udienza preliminare dela carico degli ex amministratori del Cpr di via, ildiha deciso che non si costituirà. La decisione arriva a poco più di un mese di distanza dall'approvazione in Consiglio comunale dell'ordine del giorno che chiedeva "a sindaco e giunta di prendere una posizione chiara e decisa" in merito.