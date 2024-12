Cultweb.it - Cosa significa il nuovo misterioso murale di Banksy?

Leggi su Cultweb.it

ha svelato untramite un post su Instagram il 16 dicembre. L’opera rappresenta una madre che allatta il proprio figlio, ma l’atmosfera è lontana da qualsiasi immagine tradizionale di gioia materna. Entrambi i volti sono pervasi da un senso di sofferenza e dolore. Il dettaglio che cattura l’occhio è il seno della donna, trafitto e deturpato da un foro arrugginito, mentre il bambino è sofferente. Come sempre quando lo street artist mostra i suoi lavori (come avvenne qualche mese fa per il London Safari), il pubblico prova a dare una sua interpretazione. Molti osservatori hanno sottolineato la possibile connessione con la rappresentazione della Madonna e del Bambino, un richiamo evidente alla Natività e alle classiche immagini sacre cristiane. Tuttavia, il tono cupo e la sofferenza dei protagonisti distorcono questa tradizione iconografica, spingendo l’interpretazione verso temi più attuali, come la drammatica situazione di Gaza.