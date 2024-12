Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di martedì 17 dicembre 2024

, 17– Non sapete come trascorrere la giornata all'ombra delle Due Torri? Ci pensiamo noi: ecco quali sono gliin programma. Alle 17, nella biblioteca dell'Archiginnasio c'è la presentazione di alcuni volumi, con Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano) e Loredana Chines (Alma Mater Studiorum). Alle 17.30, il teatro Testoni Ragazzi ospita il laboratorio Riempiamo i muri: Laboratorio di poster per i diritti, a cura di We-noMads Associazione di Promozione Sociale. Alle 18, il Comunale propone Pagliacci con il tenore Gregory Kunde, il soprano Mariangela Sicilia e il baritono Roman Burdenko. Alle 21, la basilica di San Domenico accoglie Apeirogon, con Saverio Mazzoni. Sempre alle 21, i Rovere sono all'Estragon Club. Ancora alle 21, al Cubo in Porta Europa è previsto l'ultimo incontro di Ispirare con Tamara Lunger.