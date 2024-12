Ilrestodelcarlino.it - Corridonia, fiamme nella cabina elettrica. Accorrono i pompieri

di un impianto fotovoltaico. L’allarme è scattato ieri verso mezzogiorno, in contrada Antico a. Per cause che sono in corso di accertamento, è divampato un incendioin un terreno privato. I vigili del fuoco di Macerata sono accorsi con due autobotti, hanno isolato l’impianto dai pannelli solari e dalla rete principale e hanno spento leutilizzando il liquido schiumogeno. Poi hanno messo in sicurezza l’area. Le operazioni hanno chiesto circa due ore di tempo.