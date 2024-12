Quotidiano.net - Corea del sud, arrestato capo di stato maggiore dell'esercito

Ildisudno, il generale Park An-su, è. Lo riferisce l'agenzia Yonhap. L'alto ufficiale ha preservizio come comandante indurante la breve imposizionea legge marziale da parte del presidente Yoon Suk Yeol. Park ètratto in arresto con l'accusa di aver svolto un ruolo chiave in un'insurrezione e per abuso di potere.