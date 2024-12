Lanazione.it - Consorzio di Bonifica, interventi per ripulire. Tressa e Bozzone

Continuano glisui torrentideldi6 Toscana Sud, dopo l’evento alluvionale del 17 ottobre, per rimuovere il materiale trasportato dalla piena: "In questa prima fase – si afferma – è stato fondamentale salvaguardare le aree abitative, le attività e le altre aree più soggette a rischio idraulico. Poi è iniziata la seconda fase per ripristinare il regolare scorrimento delle acque nelle aree boschive". Gliinteressano un tratto di circa 7 chilometri dele di 6 chilometri del. La conclusione dei lavori è prevista a gennaio.