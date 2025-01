Concordato Preventivo Biennale | Opportunità il parere del commercialista Luciano Barone

Leggi su Citypescara.com

Il(CPB) rappresenta uno strumento introdotto dal legislatore per garantire certezza fiscale alle imprese, soprattutto a quelle piccole e medie, ma è davvero una soluzione vantaggiosa? Oppure, in alcune situazioni, può trasformarsi in una trappola? Per fare chiarezza su questo tema complesso, ci guida il dott., esperto tributarista con una consolidata esperienza nella gestione fiscale delle imprese e consulente di riferimento per aziende in fase di risanamento o crescita.Cos’è il?Il CPB è un accordo tra l’azienda e l’Agenzia delle Entrate che stabilisce in anticipo l’importo delle imposte da versare per un periodo di due anni, indipendentemente dall’effettivo reddito prodotto. Questo strumento offre certezza e stabilità fiscale, ma richiede una valutazione attenta per comprendere i rischi connessi.