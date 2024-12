Concordato fa emergere 190mila soggetti con un risultato di 16 miliardi

Lapresse.it - Concordato fa emergere 190mila soggetti, con un risultato di 1,6 miliardi

Sonoi contribuenti diventati ”affidabili” per undi 1,6di euro. Questo il valore delpreventivo, confermato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo rispondendo ai giornalisti alla Camera. “E’ unda valutare – osserva Leo – discreto. Non diciamo che è un ottimoma l’aspetto che va messo in evidenza è che deicritici, perché avevano un punteggio Isa sotto l’8, si sono portati a 10: sono 188-contribuenti che sono diventatiaffidabili. E questa è una rivoluzione, se si fossero fatti i controlli sarebbero stati più bassi”.Per Leo “questo è un avvio, come è stato per la precompilata o la fatturazione elettronica. Ora vediamo di fare ulteriori passaggi, possiamo vedere come fare le correzioni ma nella logica di lavorare ex ante, tendere la mano ai contribuenti corretti e fare in modo che i contribuenti poco affidabile emergano.