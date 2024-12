Quotidiano.net - Concertone a Roma, il Comune scarica il rapper Tony Effe

Niente sesso e samba al Circo Massimo. Ma tante scuse., con tutta probabilità, non sarà la star deldi Capodanno deldi. Invitato in un primo momento, il Campidoglio l’ha poito con mille scuse dopo che parte dell’opinione pubblica ha sollevato il problema dei testi del, additati come sessisti, misogini e violenti. Bisognava pensarci prima, prima proprio di coinvolgerlo, che la cosa avrebbe fatto rumore, ha ammesso oggi il sindaco Roberto Gualtieri: "È stato un errore, ma non è censura e il politicamente corretto non c’entra niente, anzi gli auguro di avere successo. Ma quando è risultato evidente che quella scelta avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro". Un dietrofront netto, dunque, dopo che il cartellone della notte di San Silvestro era stata presentata.