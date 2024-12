Con Air | trama e cast del film con Nicolas Cage

Leggi su Cinefilos.it

Con Air:delconSul finire degli anni Novanta l’attoresi è distinto per la sua partecipazione ad alcuni thriller d’azione di buon successo. Questi comprendono The Rock, Face/Off – Due facce di un assassino e Con Air. Scritto da Scott Rosenberg, prodotto da Jerry Bruckheimer e diretto da Simon West (regista anche di Lara Croft: Tomb Raider e I mercenari 2), questouscì al cinema nel 1997, vantando un riccodi celebri attori e un grande potenziale tecnico. Non sorprende dunque che a fronte di un budget di 75 milioni di dollari, tale pellicola sia arrivata a guadagnarne ben 225 in tutto il mondo.Per ottenere la giusta adrenalina, la giusta tensione e le emozioni più forti, il regista si assicurò di poter girare ilnel modo più concreto possibile, ricorrendo solo ove strettamente necessario all’uso di effetti speciali in CGI.