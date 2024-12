Giornalettismo.com - Come sarebbero stati gli ascolti di Sanremo 2024 con il nuovo sistema?

Leggi su Giornalettismo.com

Per comprendere al meglio il possibile impatto dello Standard Total Audience che sarà introdotto da Auditel a partire dal prossimo 30 dicembre, è possibile prendere a esempio alcuni casi-studio che hanno rappresentato un enorme successo televisivo nel corso degli ultimi anni. In particolare, l’attenzione non può che cadere sull’evento più visto del, ovvero l’ultimo Festival della Canzone italiana di. Stando a un calcolo basato sui nuovitv, le cinque serate condotte da Amadeus su Rai1 avrebbero ottenuto un successo ancor maggiore rispetto ai numeri da record già segnati. LEGGI ANCHE > Dal 30 dicembre cambia totalmente il calcolo deglitelevisiviabbiamo spiegato in un precedente approfondimento, lo Standard Total Audience di Auditel non utilizzerà più solamente i dati del SuperPanel relativi alla fruizione dei programmi (in base alle otto fasce orarie) in diretta e a quelli Vosdal (Viewing On Same Day As Live, ascolto differito nel giorno stesso di messa in onda), ma anche quelli basati sulla fruizione di quei contenuti (in diretta e on demand) attraverso pc, tablet e smartphone.