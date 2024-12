Come ridurre i rischi informatici per gli endpoint? Le aziende devono gestire meglio la sicurezza dell’hardware e del firmware

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – HP, in una nota ufficiale, ha recentemente divulgato i risultati di un rapporto che evidenzia le profonde implicazioni per la cybersecurity legate alla mancata protezione dei dispositivi in ogni fase del loro ciclo di vita. I risultati rivelano che ladella piattaforma, ovvero la protezione dell'hardware e deldi PC, laptop .