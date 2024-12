Romadailynews.it - Cina: estesi a 240 ore soggiorni di transito senza visto, aggiunti altri punti ingresso

Pechino, 17 dic – (Xinhua) – Laha annunciato oggi un significativo allentamento della sua politica di, estendendo il soggiorno consentito per i viaggiatori stranieri idonei dalle 72 e 144 ore originarie a 240 ore, o 10 giorni. Con effetto immediato, sono stati designati21 porti per l’e l’uscitae sono state ampliate le aree in cui i viaggiatori inpossono soggiornare, secondo un comunicato dell’Amministrazione nazionale per l’immigrazione. In base alla politica aggiornata, i cittadini idonei di 54 Paesi, tra cui Russia, Brasile, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, possono entrare inquando transitano verso un Paese o una regione terzi. Questi viaggiatori possono ora entrare attraverso uno qualsiasi dei 60 porti di 24 province, regioni e municipalita’ e rimanere all’interno delle aree designate per un massimo di 240 ore.