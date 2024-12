Chiusura e apertura dell’anno finanziario | cosa devono fare le scuole?

Leggi su Orizzontescuola.it

Le procedure dipossono creare alcune difficoltà alle segreterie scolastiche: sono molti, infatti, gli adempimenti richiesti dalla normativa in vigore. Per non dimenticare nulla può essere utile dotarsi di una checklist operativa.deveil DSGA? Entro quando?: i compiti del DSGA Contenuti riservati .L'articolole? .