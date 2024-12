Cesvi | nel 2024 oltre 200mila persone uccise da guerre e eventi estremi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 dic. (askanews) – Nei primi 11 mesi deli conflitti armati e i disastri naturali hanno provocatomorti e 117 milioni di sfollati; tra le vittime anche 283 operatori umanitari, che hanno perso la vita mentre lavoravano sul campo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalle emergenze. A lanciare l’allarme è l’organizzazione umanitaria, che sottolinea come quest’anno sia stato caratterizzato da un drammatico paradosso: «a fronte di 300 milioni dial limite della sopravvivenza, è sempre più difficile e pericoloso per gli operatori umanitari portare aiuti». Attualmente nel mondo sono attivi ben 56 conflitti armati, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale, e da gennaioad oggi si sono verificati100 disastri naturali legati al clima, uno ogni tre giorni.